Tradition au Nicaragua: à la Saint-Lazare, on fait bénir son chien (vidéo)

Costumés avec des rubans noués, des centaines de maitres sont venus à Masaya, au Nicaragua, pour y faire bénir leur chien. Saint-Lazare est en effet le protecteur des malades mais aussi des animaux.

"On bénit notre petit chien Coco, parce que c'est le jour de Saint Lazare et on est de religion catholique et on fait ça régulièrement, chaque année. C'est devenu une tradition", explique Yasser Luna, le propriétaire de Coco.

Lazare selon la Bible était un homme blessé qui voulait manger les restes des riches pendant que des chiens lui léchaient les blessures. Une tradition au Nicaragua depuis une épidémie mortelle de choléra au 19ème siècle.

"Ça me semble génial de pouvoir venir et apporter ma chienne Nina pour que Saint Lazare puisse la bénir et la protéger", déclare Enriqueta Brenesn sa propriétaire.