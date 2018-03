Trafic de peaux de reptiles destinées à des vestes de bandes de motards

(Belga) La police néerlandaise a saisi la semaine dernière à Eindhoven des centaines de peaux de serpents, varans et iguanes, qui venaient d'Indonésie et étaient destinées à des vestes pour des bandes de motards bien connues. Des bandes de Belgique et d'Allemagne figuraient parmi les clients de ces trafiquants de peaux d'animaux.

Les enquêteurs néerlandais ont suivi une piste depuis l'Indonésie, où un Néerlandais de 53 ans a été arrêté en décembre, soupçonné de trafic de coraux, crânes et ivoire, vendus en grande partie aux Pays-Bas. Un lien a également pu être établi avec un individu à Eindhoven, qui avait reçu de grandes quantités de peaux de serpents, varans et iguanes. Le suspect, âgé de 52 ans, a été arrêté. Sa clientèle comptait des clubs de motards néerlandais, belges et allemands. Le logos des clubs étaient soigneusement rangés dans différents tiroirs.