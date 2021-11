Transat Jacques Vabre: une flotte à bout de nerfs

"Il paraît que le vent a disparu de la planète": Thomas Coville, à la barre d'un bateau volant dernière génération, prend son mal en patience alors qu'il s'approche laborieusement mardi du Cap Finisterre dans le trio de tête de la Transat Jacques Vabre, dont la flotte souffre de l'absence de vent.

Coville et son coskipper Thomas Rouxel (Sodebo Ultim 3) pointaient mardi à mi-journée en troisième position de la course, dans la catégorie des Ultimes (maxi-trimarans de 32 m), au large des côtes galiciennes. Derrière eux, une multitude de voiliers répartis dans trois autres classes - Imoca (les bateaux du Vendée Globe, monocoque de 18 m), les Ocean Fifty (multicoques de 15 m) et les Class 40 (monocoques de 12 m) - tout aussi déprimés.

"On a tellement profité du vent pendant des années et des années qu'il a dit: +Tant pis pour les éoliennes et les bateaux à voile, il n'y en aura plus+. Et c'est un peu radical, c'est tout ou rien, on est un peu déçus", a expliqué Coville lors d'une vacation avec le PC course.

"Nous passons des heures et des heures à scruter l'eau. La moindre risée est tellement précieuse, un vrai bijou, que nous faisons tout pour l'avoir. Quand le bateau avance à 5-6 nœuds, c'est l'émotion pour tout le monde! C'est frustrant, tu as l'impression de subir un peu tout, on a l'impression d'être parti depuis des semaines. C'est dur pour les nerfs", a poursuivi Coville.

Devant lui, le bal est mené par le duo Franck Cammas/Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), suivi par la paire François Gabart/Tom Laperche (SVR Lazartigue).

La flotte de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre s'étire depuis le large d'Ouessant, où les Class 40 ferment le jeu.

Les Imocas pointent vers le Golfe de Gascogne, emmenés par le tandem Charlie Dalin/Paul Meilhat (Apivia), leaders depuis le départ dimanche.

Classements mardi à 12h00:

Les monocoques

. Class 40 (12,20 m)

1. La Manche #EvidenceNautique (FRA) à 4.292,8 milles de l'arrivée

(Nicolas Jossier, Alexis Loison)

2. Lamotte Module Création (FRA) à 3,1 milles du premier

(Luke Berry, Achille Nebout)

3. Volvo (BEL) 3,7

(Jonas Gerckens, Benoit Hantzperg)

4. Project Rescue Ocean (FRA) 4,0

(Axel Trehin, Frédéric Denis)

5. Crédit Mutuel (FRA) 4,6

(Ian Lipinski, Julien Pulvé)

. Imoca (18,28 m)

1. Apivia (FRA) à 5.403,5 milles de l'arrivée

(Charlie Dalin, Paul Meilhat)

2. Charal (FRA) à 4,0 milles du premier

(Jérémie Beyou, Christopher Pratt)

3. LinkedOut (FRA) 4,2

(Thomas Ruyant, Morgan Lagravière)

4. 11th Hour Racing Team - Malama (USA) 4,8

(Charlie Enright, Pascal Bidégorry)

5. Arkea - Paprec (FRA) 6,9

(Sébastien Simon, Yann Elies)

Les multicoques

. Ocean Fifty (15 m)

1. Koesio (FRA) à 5.339,3 milles de l'arrivée

(Erwan Le Roux, Xavier Macaire)

2. Primonial (FRA) à 11,3 milles du premier

(Sébastien Rogues, Matthieu Souben)

3. Solidaires En Peloton (FRA) 12,4

(Thibaut Vauchel-Camus, Frédéric Duthil)

4. LEYTON (GBR) 22,6

(Sam Goodchild, Aymeric Chappellier)

5. Les P'tits Doudous - The Arch (FRA) 25,2

(Armel Tripon, Benoit Marie)

. Ultime (32 m)

1. Maxi Edmond de Rothschild (FRA) à 7.456,7 milles de l'arrivée

(Franck Cammas, Charles Caudrelier)

2. SVR-Lazartigue (FRA) à 1,4 milles du premier

(François Gabart, Tom Laperche)

3. Sodebo ultim 3 (FRA) 15,0

(Thomas Coville, Thomas Rouxel)

4. Actual Ultim 3 (FRA) 20,3

(Yves le Blévec, Anthony Marchand)

5. Banque Populaire XI (FRA) 42,8

(Armel Le Cléac'h, Kevin Escoffier)

