Transition à la Maison Blanche - Biden, très ému, quitte le Delaware à la veille de son investiture

(Belga) Le président élu des Etats-Unis Joe Biden a quitté mardi le Delaware pour Washington en évoquant, lors d'un discours très ému, son amour pour cet Etat, la mémoire de son fils décédé ainsi que sa propre mort.

"Eh bien, excusez mon émotion, lorsque je mourrai, Delaware sera écrit dans mon coeur", a déclaré le démocrate, qui deviendra mercredi le 46e président américain, en écho aux paroles de l'auteur irlandais James Joyce. A 78 ans, Joe Biden, fier de ses origines irlandaises, sera le plus vieux président américain à prendre ses fonctions. Retenant déjà ses larmes, il avait entamé son discours en remerciant "ses amis" et sa famille rassemblés sous un grand drapeau américain à New Castle, dans le Delaware, sur une base de la Garde nationale nommée en mémoire de son fils Beau Biden, décédé d'un cancer "Je n'ai qu'un regret, c'est qu'il ne soit pas là, parce que cela devrait être à nous de le présenter en tant que président", a confié Joe Biden à propos de son fils, procureur général du Delaware et ancien militaire de la Garde nationale qui semblait promis à une carrière politique nationale. "Je suis honoré, profondément honoré d'être votre prochain président et commandant en chef, et je serai toujours un fier enfant du Delaware", a déclaré le président élu, arrivé dans son fief de Wilmington à l'âge de dix ans. "Je sais que nous traversons des moments sombres mais il reste toujours de la lumière", a dit Joe Biden dans une Amérique profondément divisée après quatre ans de mandat de Donald Trump, et bouleversée par l'assaut du Capitole du 6 janvier. L'ancien vice-président de Barack Obama a souligné le choix historique de sa colistière Kamala Harris, qui deviendra mercredi la première femme vice-présidente mais aussi la première personne noire, et d'origine indienne, à occuper ces fonctions. "Ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Elles peuvent changer, et elles changent. C'est ça l'Amérique. C'est ça le Delaware", a lancé Joe Biden. Le démocrate et sa vice-présidente prêteront serment mercredi à 12H00 (17H00 GMT), lors d'une cérémonie d'investiture au Capitole, siège du Congrès américain, dans un Washington barricadé, sous haute garde. (Belga)