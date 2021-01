Transition à la Maison Blanche - Kamala Harris prêtera serment face à la première juge hispanique de la Cour Suprême

(Belga) La nouvelle-vice présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, prêtera serment face à la juge de la Cour Suprême Sonia Sotomayor, avec la main sur une Bible ayant appartenu à l'un de ses notables prédécesseurs, Thurgood Marshall.

Mme Sotomayor a été nommée à la Cour Suprême par Barack Obama, en 2009. Elle n'était que la troisième femme à intégrer la plus haute juridiction des Etats-Unis, et la première d'origine hispanique. Thurgood Marshall, décédé en 1993 à l'âge de 84 ans, a lui siégé de 1967 à 1991 à la Cour Suprême, où il a été le premier noir. Il est resté célèbre pour avoir plaidé et obtenu, en 1954, une décision déclarant la ségrégation raciale illégale dans les écoles publiques.