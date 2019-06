Trente kilos d'ecstasy saisis dans un trafic entre Pays-bas, France et Tunisie

(Belga) Plus de trente kilos de cachets d'ecstasy ont été saisis lors de deux opérations en France, permettant de démanteler un réseau de trafic entre ce pays, les Pays-Bas et la Tunisie, a-t-on appris lundi auprès des gendarmes.

Une première saisie a eu lieu en mars quand la douane de Rouen a intercepté à un péage un véhicule transportant 20 kilogrammes de cachets d'ecstasy et 876 grammes de cocaïne. Les deux occupants ont été écroués et une enquête ouverte. "Les investigations effectuées mettent au jour un réseau d'individus spécialisés dans le trafic d'ecstasy en provenance des Pays-Bas à destination de la France, principalement la région parisienne, et de la Tunisie", expliquent les gendarmes dans un communiqué. Le 27 mai, trois membres du réseau ont été interpellés en région parisienne en possession d'une valise contenant une dizaine de kilos de cachets d'ecstasy, au lendemain d'un aller-retour aux Pays-Bas. Une quatrième personne a été interpellée en région parisienne. (Belga)