Très attendues, les pom-pom girls de Corée du Nord débarquent... en Corée du Sud avant d'être "bunkérisées" (vidéo)

Les pom-pom girls de Corée du Nord sont arrivées ce mercredi en Corée du Sud, mais ces stars des JO ne devraient pas forcément avoir le loisir de visiter le pays, bunkérisées à plus de 120 km de Pyeonchang.



Elles sont 230, triées sur le volet pour leur plastique avantageuse, vitrine d'une "diplomatie souriante" de la Corée du Nord, à débarquer mercredi en Corée du Sud. Une "Armée de beautés", comme la surnomme la Corée du Sud, qui crée l'évènement à chacune de ses sorties.



Choyées par le régime, leur venue aux JO constitue un événement diplomatique en soit, l'un des nombreux signes de la détente amorcée entre les deux Corées pour ces Jeux. Et les autorités nord-coréennes ne veulent prendre a priori aucun risque. Pour les protéger sans doute de l'engouement qu'elles devraient susciter, ces pom pom girls seront donc logées très loin de l'effervescence de Pyeongchang.



Un choix dicté sans doute aussi par le souci de maîtriser les apparitions de ces jeunes femmes, de pouvoir les surveiller aussi, et de leur éviter une quelconque tentation...



Logées au "Inje Speedium", un hôtel quatre étoiles situé dans une ville encerclée de montagnes, à Inje, elles devraient en effet y échapper.



Loin de tout, peu d'habitants, des appartements vieillissants parsemés de certaines installations militaires.. Cette ville rurale ne correspond pas vraiment aux standards de la prospérité sud-coréenne, loin par exemple de la séduisante Séoul.



Une délégation pas comme les autres



Dans leur hôtel, ouvert il y a 5 ans, trône dans le lobby une maquette de voiture de course orange... Une piste de circuit automobile de près de 4 kms encercle d'ailleurs l'établissement.



Tous les clients ont dû quitter l'hôtel lundi: les 252 chambres ont été toutes réservées pour la durée des JO pour accueillir ces jeunes femmes un peu spéciales. L'hôtel a d'ailleurs dû s'adapter pour accueillir cette délégation, notamment au niveau de la sécurité. En Corée du Nord, l'accès aux informations de l'étranger est formellement interdit par exemple. L'hôtel offre pourtant l'accès à CNN...



"Il y a eu plusieurs demandes (de la part de la Corée du Nord, ndlr) pour la sécurité mais tout est géré par le gouvernement", a simplement expliqué à l'AFP l'un des porte-paroles de l'hôtel, Kim Tae-Eun.



Ces visiteuses à part pourront toutefois avoir quelques aperçus de la luxuriante voisine sud-coréenne et de son avance technologique indéniable.. La ville d'Inje possède en effet un petit bijou de technologie: un tunnel musical de près de 11 kms qui la relie aux villes alentour, offrant aux automobilistes un spectacle sons et lumières assez inédit. Une attraction à laquelle elles ne devraient pas échapper...



L'arrivée de ces pom-pom girls semble être perçue comme une bonne chose par les habitants et les commerçants de la ville, même si certains redoutent que la présence policière massive perturbe quelque peu leurs affaires.



"C'est bien qu'Inje contribue au processus de paix entre le Nord et le Sud", tranche Hwang In-Soo, propriétaire d'un café à cinq minutes de l'hôtel. Les routes seront fermées pendant les JO pour des raisons de sécurité, ce qui devrait gêner l'accès aux commerces déplore toutefois sa femme Kim Ge-Suk.



Mais la perspective de servir des cappuccinos à ces visiteuses très spéciales lui éclaire le visage: "ce serait sympa si (elles) venaient dans notre café", lâche-t-elle.