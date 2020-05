Très fortes pluies attendues: Gironde et Landes en vigilance rouge

La Gironde et les Landes ont été placées en vigilance rouge dimanche par Météo France en raison de fortes pluies attendues dans la nuit ainsi qu'une partie de la journée lundi. VALERY HACHE

La Gironde et les Landes ont été placées en vigilance rouge dimanche par Météo France en raison de fortes pluies attendues dans la nuit ainsi qu'une partie de la journée lundi.

Dans le Sud-Ouest, "c'est la durée des pluies soutenues ainsi que leur domaine géographique assez étendu qui font de cet événement un événement exceptionnel. Les quantités prévues en 24/48 heures pourraient avoisiner par endroits les valeurs centennales", selon Météo France.

Par ailleurs, avec l'ajout de la Vendée en soirée dimanche, 25 autres départements sont eux placés en vigilance orange pour les orages et la pluie, dans le Sud-Ouest mais aussi le long d'une bande allant de la région Centre aux Vosges en passant par l'Ile-de-France et la Bourgogne.

Après une vague orageuse dans la nuit de samedi à dimanche avec des orages "ponctuellement très actifs" (jusqu'à 70 mm relevés en Ile-de-France), l'activité orageuse a repris dimanche après-midi sur le sud de l'Aquitaine notamment.

D'ici lundi midi, des périodes de fortes précipitations vont s'enchaîner, "donnant des cumuls importants, voire parfois exceptionnels sur le Sud-Ouest, où leur répétition et la durée sont l'enjeu dominant", selon Météo France. Quelques rafales de vent et des chutes de grêle sont aussi possibles.

"Sur l'ouest de la Gascogne au Bordelais, il est probable que l'on atteigne localement 100 à 150 mm (soit 1 à 2 mois de précipitations) en moins de 36 h, ce qui correspond à des durées de retour de l'ordre de 100 ans, justifiant le passage en vigilance de niveau rouge", selon l'organisme.

En Gironde, placée en vigilance orange dès samedi pour les précipitations exceptionnelles attendues, les pompiers avaient totalisé à 21 heures dimanche 157 interventions depuis la mi-journée, selon la préfecture principalement pour des locaux inondés, dans 52 communes du département. Cinq personnes ont dû être mises en sécurité en raison de montée des eaux.

Une dizaine de routes secondaires étaient impraticables et barrées dans le Sud Gironde principalement, l'Entre-Deux-Mers et le Libournais. Plusieurs autres étaient partiellement inondées mais pas barrées, selon le département dont une cinquantaine d'agents étaient mobilisés pour sécuriser les routes, évacuer des branches sur la chaussée et mettre en place des déviations.

Dans les Landes voisines, les pompiers ont réalisé dimanche une soixantaine d'interventions, principalement pour des caves ou des locaux inondés.

Dans ces deux départements toutefois, le pic du phénomène pluvieux n'était pas attendu avant 22-23 heures.

Sur la région Centre-Val de Loire et en Ile-de-France, des orages forts étaient aussi attendus dans la soirée, avec des situations très hétérogènes.

Du côté de la Bourgogne et de la Franche-Comté, "les orages vont faire place à des pluies orageuses plus durables qui gagneront en intensité la nuit prochaine et jusqu'en matinée de lundi". Ces pluies fortes ne faibliront qu'en "début d'après-midi de lundi avant de s'évacuer totalement en soirée en direction de la Suisse".