Triathlon: vainqueur à Yokohama, Luis s'affirme en prétendant au titre mondial

Le triathlète français Vincent Luis, vice-champion du monde l'an passé, a remporté samedi l'épreuve de Yokohama (Japon) comptant pour la série mondiale de triathlon WTS, et s'affirme en réel prétendant au titre mondial en fin de saison.

Cinquième à Abou Dhabi pour l'ouverture de la saison et 4e à Hamilton aux Bermudes, Luis a devancé samedi sur la distance olympique (1.500 m de natation, 40 km de vélo, 10 km de course) et au sprint le Sud-Africain Henri Schoeman, médaillé de bronze aux Jeux olympiques à Rio en 2016, et le Hongrois Bence Bicsak.

Il accroît son avance sur l'Espagnol Fernando Alarza, 6e samedi, en tête du classement général de la WTS. Le triple champion du monde en titre et vainqueur de l'ouverture à Abou Dhabi, l'Espagnol Mario Mola, a du se contenter de la 29e place à Yokohama, une nouvelle contre-performance après sa 26e place aux Bermudes.

A 29 ans, le natif de Vesoul s'est fixé cette saison pour objectif de décrocher le titre mondial, décerné à l'issue des huit étapes de la WTS, à Lausanne le 31 août. Le seul champion du monde français, Olivier Marceau, avait été sacré en 2001, du temps où le titre mondial était décerné sur une course.

Pour arriver à ses fins, Luis a modifié sa préparation à l'été 2018, rejoignant le groupe d'entraînement de triathlètes du Français Joël Fillol, avec notamment Mola.

- "La plus dure" -

"Je pense que c'est clairement ma victoire la plus dure. Je ne me sentais pas forcément très bien au départ et je ne m'attendais pas forcément à faire une grande course, juste conserver la tête à la WTS", a réagi Luis après la course, lui qui compte désormais quatre victoires en WTS.

Aux commandes d'un groupe d'une dizaine de coureurs au début des 10 kilomètres de course à pieds, Luis a imposé le rythme pour fatiguer progressivement ses concurrents et se retrouver à quatre dans le dernier tour, avec Schoeman, Bicsak et Javier Gomez.

"J'ai essayé de mener autant que possible ce que je n'ai pas pu faire aux Bermudes. Aujourd'hui, je pense que j'étais l'un des meilleurs", a ajouté Luis.

Le quatuor a résisté aux assauts du très jeune Britannique Alex Yee (21 ans), spécialiste de fond et revenu à une vingtaine de secondes du groupe après 5 km, alors qu'il avait une cinquantaine de secondes de retard après la partie vélo.

"On a vraiment commencé la course à pied doucement et je sais qu'Alex est quelqu'un qui commence vite. Je n'étais pas vraiment inquiet et à partir du deuxième tour, je me suis mis en tête du groupe et je pense que c'était la bonne chose à faire", a estimé Luis.

La prochaine étape de la WTS emmènera les athlètes en Grande-Bretagne, pour une distance olympique à Leeds le 9 juin et un relais mixte à Nottingham le 15 juin.