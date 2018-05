Moto: le ciel pour Marquez, la terre pour Zarco au GP de France

L'un s'est envolé au Championnat du monde MotoGP, l'autre a cruellement chuté en piste: l'Espagnol Marc Marquez (Honda) a remporté au Grand Prix de France dimanche sa troisième victoire consécutive en solitaire, quand le tricolore Johann Zarco (Yamaha Tech3) terminait au sol.

Conséquence comptable: le champion du monde en titre compte désormais 36 points d'avance sur son premier poursuivant au classement des pilotes, l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha), et 37 sur son précédent dauphin, Zarco.

Devant 105.203 spectateurs (206.617 sur l'ensemble des trois jours) majoritairement acquis à sa cause, à l'exception des irréductibles fans de l'Italien Valentino Rossi (Yamaha), Zarco voulait s'offrir sa première victoire dans la catégorie reine de la vitesse moto sur le circuit Bugatti du Mans, un an après y avoir décroché son premier podium.

Au lendemain de qualifications magistrales qui lui ont valu la pole position, l'espoir n'a tenu que sept tours avant que le tricolore ne chute, usé par une lutte acharnée pour rattraper l'Espagnol Jorge Lorenzo (Ducati), qui avait pris un bien meilleur départ.

"La bataille avec Lorenzo a mangé toute mon énergie, c'est ce qui explique je sois tombé", a raconté Zarco, après avoir pris une heure pour digérer sa déception.

"Aujourd'hui, je devais être à plus de 100% pour espérer gagner ou accepter d'être cinquième. Ca n'était pas l'état d'esprit, a-t-il poursuivi. Je vais garder cet état d'esprit car c'est comme ça que je grandis. Regardez Marquez, lui aussi s'est sauvé d'une belle chute aujourd'hui".

- "Un moment très tendre" -

Devant les Italiens Danilo Petrucci (Ducati Pramac) et Rossi, le prodige de 25 ans a signé en solitaire depuis le dixième tour une victoire "importante" sur un circuit sur lequel il n'avait plus gagné depuis 2014.

"Je me posais d'ailleurs des questions encore jeudi", a-t-il admis en conférence de presse. "Maintenant, on doit être heureux car ma moto et moi vivons un moment très tendre."

Des questions, Marquez peut s'en poser d'autant moins que son rival annoncé dans la course à la couronne mondiale, l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), a de nouveau perdu de gros points en tombant dès le quatrième tour.

"Quand +Dovi+ a chuté, mon approche de la course est devenue plus calme", a d'ailleurs rapporté le Catalan.

Au GP d'Espagne il y a quinze jours, le vice-champion du monde en titre avait déjà été pris dans une chute. Après deux courses blanches, il n'est que neuvième au classement des pilotes et compte 49 longueurs de retard sur Marquez.

- Mir déjà sur le podium -

En Moto2, l'Italien Francesco Bagnaia (Kalex), leader pour 25 points du Championnat du monde, a décroché depuis la pole position (sa première dans la catégorie) sa troisième victoire en cinq courses cette saison.

Le +rookie+ espagnol Joan Mir (Kalex), champion Moto3 en titre, monte sur le podium pour la première fois dans la catégorie intermédiaire, après cinq courses seulement.

Fabio Quartararo (Speed Up), huitième, est le premier Français. Jules Danilo (Kalex) se classe vingtième et les "wildcards" Corentin Perolari (Transformiers) et Cédric Tangre (Tech3) respectivement 24e et 27e et dernier.

Une course folle en Moto3 a consacré sur le tard un vainqueur surprise, l'Espagnol Albert Arenas (KTM) qui, à 21 ans, n'était encore jamais monté sur le podium en GP.

Celui-ci a bénéficié de la chute au dernier virage des favoris italien Marco Bezzecchi (KTM) et espagnol Jorge Martin (Honda) puis du déclassement de l'Italien Fabio Di Giannantonio (Honda), qui avait franchi la ligne en premier.

Bezzechi conserve la tête du Championnat du monde avec une avance de quatre points sur Di Giannantonio.

Rendez-vous sur les terres de Rossi, au Mugello, pour le Grand Prix d'Italie le 3 juin.