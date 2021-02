Triumph est né avec une patte en moins: il est le premier koala à avoir reçu une prothèse (vidéo)

Un koala de l'est de l'Australie a reçu la première prothèse de patte au monde, spécialement conçue pour le marsupial.

Triumph, un koala mâle, est né sans patte arrière droite. En 2017, il a été secouru par une infirmière vétérinaire qui l'a trouvé à côté de sa mère mourante. L'Australienne, Marley Christian, cherche depuis lors une solution pour sa patte manquante. Une entreprise américaine a tenté de créer une patte pour l'animal, mais sans succès.

C'est en fait un prothésiste dentaire de la région qui lui a fabriquer une prothèse. Septique dans un premier temps, Marley Christian salue aujourd'hui le travail de Jon Doulman. Selon elle, Triumph, qui avait du mal à marcher et à grimper, est devenu un tout nouveau koala lorsque la prothèse a été fixée début 2021. "Une fois que je lui ai mis la petite botte et qu'il a fait ce petit saut, puis qu'il a couru et grimpé, j'ai pleuré", a-t-elle expliqué.