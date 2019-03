Trois adolescents sont décédés lors d'une fête de la Saint-Patrick en Irlande du Nord: que s'est-il passé?

Trois jeunes sont morts dimanche soir après une bousculade à l'entrée d'une soirée dansante organisée à l'occasion de la Saint-Patrick.

À l'hôtel Greenvale de Cookstown, dans le comté de Tyrone (Irlande), des adolescents se rendent à une soirée dansante dimanche soir. Vers 21h30, la foule est si nombreuse à vouloir rentrer que c'est la bousculade, des jeunes tombent par terre.



"Des témoins évoquent aussi des bagarres. Nous avons envoyé treize policiers sur place et 21 pompiers, ainsi qu'une ambulance. Ils ont pris en charge trois victimes dans un état critique", raconte Mark Hamilton, porte-parole de la police.





"Une tragédie absolue"



Une fille de 17 ans et deux garçons de 16 et 17 ans n'ont pas survécu à leurs blessures. D'autres jeunes blessés sont hospitalisés.



"Quand des jeunes sortent le soir, leurs parents les attendent à la maison. Mais certains ne sont pas rentrés. C'est une tragédie absolue", se désole William MacCrea, député.



Une enquête est en cours pour tenter de comprendre comment cette bousculade a démarré. Des images de surveillance seront scrupuleusement analysées.