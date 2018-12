Trois astronautes de la station spatiale internationale de retour sur Terre (photos)

Un vaisseau Soyouz transportant trois astronautes russe, allemand et américain revenant de la Station spatiale internationale (ISS) a atterri jeudi au Kazakhstan, a annoncé la direction russe de la mission. "L'atterrissage a eu lieu. L'équipage du Soyouz MS-09 est rentré en sécurité sur Terre après 197 jours", a dit sur Twitter l'agence spatiale russe Roskosmos.

Le vaisseau avec à son bord l'Allemand Alexander Gerst de l'agence spatiale européenne (ESA), l'Américaine Serena Aunon-Chancellor de la NASA et le Russe Sergueï Prokopiev de Roskosmos a atterri peu avant l'heure programmée à 08h02 heure de Moscou (06h02 en Belgique), a précisé Roskosmos sur son site internet.

"L'équipage se sent bien après son retour sur Terre", a ajouté l'agence spatiale.

Les trois astronautes ont passé plus de six mois à bord de l'ISS. Leur séjour dans l'espace a été marqué par une fuite d'oxygène fin août sur un vaisseau Soyouz russe arrimé à l'ISS et un échec de lancement en octobre d'une fusée Soyouz, censée transporter un nouvel équipage vers la Station.

C'était le premier vol de Sergueï Prokopiev, 43 ans, et de Serena Aunon-Chancellor, 42 ans, qui est également médecin. Alexander Gerst, 42 ans, était le seul à avoir déjà effectué un séjour à bord de l'ISS, en 2014.