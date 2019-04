Trois hommes armés braquent un avion prêt à décoller: leur butin est de plusieurs millions d'euros

Trois hommes armés ont braqué mardi un appareil d'Austria Airlines au moment où allait décoller de Tirana pour Vienne et l'un d'entre eux a été tué, a annoncé la police albanaise.



Selon les médias locaux, le butin s'élève à entre 2,5 et 10 millions d'euros. Les banques étrangères en Albanie transfèrent leurs fonds vers Vienne car la banque centrale albanaise refuse de les prendre en charge.Il y a déjà eu au moins deux braquages similaires au cours des trois dernières années.Dans la soirée, la police a dit avoir interpellé quatre hommes et en interroger une quarantaine.Les trois braqueurs, déguisés en soldats, ont pénétré dans l'aéroport Mère Teresa par un accès réservé aux pompiers tandis que le chargement de la soute prenait fin et se sont emparés de l'argent.La police s'est lancée à leur poursuite, faisant feu et tuant l'un d'entre eux.Une porte-parole d'Austria Airlines, Tanja Gruber, a assuré que les passagers et l'équipage n'avaient à aucun moment été en danger.Néanmoins, par mesure de sécurité, il n'y aura plus de transports de fonds à partir de Tirana, a-t-elle précisé.