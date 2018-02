Trois Italiens disparus au Mexique vendus "43 euros" par des policiers, assure un proche

(Belga) Trois Italiens qui ont disparu fin janvier dans l'ouest du Mexique ont été vendus au total "43 euros" par des policiers mexicains à des membres du crime organisé, a affirmé dimanche Francesco Russo, fils de l'un de ces trois Napolitains.

"Les policiers mexicains ont vendu les membres de ma famille 43 euros de m..., c'est une honte inouïe", a-t-il commenté sur une radio italienne. "Ce sont eux les criminels, pas mon frère, mon père et mon cousin". Quatre policiers mexicains ont été arrêtés pour avoir été à l'origine de la disparition le 31 janvier des trois Italiens dans l'Etat de Jalisco, dans l'ouest du Mexique, a annoncé samedi le parquet local. Ces agents des forces de l'ordre, dont une femme, ont "avoué avoir livré (les Italiens) à des membres du crime organisé de Tecalitlan", une ville de 16.500 habitants située à environ 600 kilomètres à l'ouest de Mexico, a déclaré au cours d'une conférence de presse le procureur de cet Etat, Raul Sánchez. Les quatre policiers, qui étaient tous en poste à Tecalitlan, sont accusés de "disparition forcée de personnes". Selon Francesco Russo, les trois Italiens se trouvaient au Mexique pour y vendre des générateurs électriques et ne sont aucunement impliqués dans le crime organisé. Il a en outre démenti une rumeur selon laquelle son père, âgé de 60 ans, utilisait des faux documents au moment de son séjour au Mexique. Son frère est âgé de 25 ans et son cousin de 29 ans. "Il faut que l'Italie se bouge, qu'on nous dise où ils sont. Nous espérons qu'ils sont encore en vie", a pour sa part commenté Gino Bergamè, le porte-parole de la famille. Les trois Italiens avaient donné pour la dernière fois de leurs nouvelles au moment de leur arrestation par la police dans une station-service mexicaine. (Belga)