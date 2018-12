Trois Palestiniens tués par des tirs israéliens à Gaza

(Belga) Trois Palestiniens ont été tués vendredi par des tirs de soldats israéliens lors de manifestations et de heurts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé de ce territoire et de sources hospitalières.

Un adolescent, Mohamed al-Jahjouh, 16 ans, "a été touché dans le cou par une balle des soldats israéliens", a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza Achraf al-Qodra. Abdelaziz Abou Sharia, 28 ans, a été touché par balles à l'abdomen à l'est de Gaza avant de mourir à l'hôpital, a annoncé un responsable de l'hôpital Chifa. Maher Yassine, 40 ans, avait pour sa part été grièvement blessé par balles près d'El Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, avant de décéder, a affirmé Achraf al-Qodra. L'armée israélienne avait auparavant indiqué qu'environ 8.000 Palestiniens s'étaient rassemblés le long de la frontière, avaient brûlé des pneus et, en une occasion, lancé un engin incendiaire vers les soldats sans les atteindre. Elle a dit avoir ouvert le feu "selon les procédures opérationnelles en vigueur". Plus de 40 Palestiniens avaient également été blessés dont deux journalistes et quatre membres des équipes médicales, selon Achraf al-Qodra. Depuis le 30 mars et le début de la mobilisation appelée "Marche du retour", au moins 238 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. Outre la fin du blocus israélien imposé à Gaza depuis plus de 10 ans, ce mouvement réclame le retour des réfugiés palestiniens sur les terres qu'ils ont fuies ou dont ils ont été chassés à la création de l'Etat d'Israël en 1948. Deux soldats israéliens ont été tués durant ces affrontements au cours de ces mois d'affrontements. Israël se défend contre les accusations d'usage excessif de la force, accusant le Hamas, le mouvement islamique au pouvoir dans la bande de Gaza de se servir de la mobilisation comme couverture pour des activités "terroristes". Israël et le Hamas se sont livré trois guerres à Gaza depuis 2008. Après la plus sévère confrontation depuis 2014, une trêve a été conclue le 13 novembre par l'entremise de l'Egypte. (Belga)