Trois personnes blessées dans un musée consacré au Titanic: un ICEBERG leur est tombé dessus

Le 2 août dernier, un accident s'est produit au Titanic Museum situé dans le Tennessee. Trois personnes ont été blessées par la chute d'une représentation d'un iceberg.

Lundi dernier, le Titanic Museum a publié un communiqué de presse sur sa page Facebook expliquant qu'un accident avait eu lieu dans le lieu culturel. "Notre iceberg s'est effondré et a blessé trois personnes, qui ont été emmenées à l'hôpital, peut-on lire. Nous ne connaissons pas l'étendue de leurs blessures. Nos pensées et nos prières vont à tous ceux qui ont été touchés."

En effet, une reproduction de l'iceberg qui a fait couler le mythique bateau et causer la mort de 1.504 personnes s'est détaché. Les gérants du musée ont annoncé que celui-ci avait été directement fermé après l'incident et que la salle concernée n'était plus accessible au public.