Trois personnes décèdent en Australie après avoir consommé du melon infecté

Trois personnes sont décédées en Australie après avoir mangé des melons contaminés par la bactérie Listeria. Une quinzaine de personnes âgées ont aussi été infectées.

La bactérie a été retrouvée sur des melons cultivés dans l'Etat de Nouvelles-Galles du Sud, où deux personnes sont décédées. La troisième victime mortelle a consommé un melon infecté dans l'Etat voisin du Victoria. Les autorités australiennes recommandent désormais aux personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants d'éviter de consommer des melons déjà tranchés. La quinzaine de personnes infectées avaient ingéré ce type de melon cantaloup. Ceux-ci ont été retirés de la vente dans tout le pays. L'épidémie aurait commencé dès le mois de janvier. La bactérie Listeria provoque la listériose qui figure parmi les zoonoses - maladies transmises de l'animal à l'homme - les plus dangereuses. Elle provoque généralement de la fièvre, des vomissements et des diarrhées et se traite par antibiotiques.