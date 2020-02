Trois roquettes s'abattent près de l'ambassade américaine à Bagdad

(Belga) Trois roquettes se sont abattues tôt dimanche près de l'ambassade américaine à Bagdad, a annoncé le commandement militaire irakien, la 19e attaque contre des intérêts américains en Irak en près de quatre mois.

Dans le même temps, une roquette a provoqué des dégâts matériels dans "un centre de soutien logistique du Hachd al-Chaabi", coalition de paramilitaires pro-Iran désormais intégrée aux forces de sécurité, a indiqué le commandement militaire. Son communiqué ne précise pas si les tirs de roquettes sur ces deux zones distantes de plusieurs kilomètres, font partie de la même salve ou pas. La coalition antijihadistes emmenée par les Américains a confirmé des "impacts de petites roquettes" sur Union-III, la base officiellement irakienne proche de l'ambassade américaine où siège le commandement et de nombreuses troupes de la coalition internationale, en premier lieu des militaires américains. Le commandement militaire irakien comme la coalition assurent qu'aucune victime n'a été recensée. Des explosions survenues vers 00h30 GMT ont résonné dans le centre de Bagdad, a rapporté un journaliste de l'AFP et déclenché les sirènes d'alarme de l'ambassade américaine, selon une source diplomatique. Elles ont été suivies d'un survol aérien de la zone, a constaté un journaliste de l'AFP. Les attaques à la roquette contre des soldats, des diplomates ou des installations des Etats-Unis en Irak se sont multipliées depuis la fin octobre. Elles ont tué un sous-traitant américain et un soldat irakien. (Belga)