Trois tigres de Sumatra retrouvés morts dans des pièges en Indonésie

Trois tigres de Sumatra ont été retrouvés morts, emprisonnés dans des pièges, dans l'ouest de l'Indonésie dimanche, a indiqué la police, alors que cette espèce en danger d'extinction voit le nombre d'individus dans les forêts tropicales diminuer rapidement.

La déforestation a réduit l'habitat naturel de cette espèce endémique de l'île de Sumatra et multiplié les conflits avec les humains laissant subsister quelques centaines d'individus seulement à l'état sauvage.

Deux tigres morts ont d'abord été retrouvés dans la province d'Aceh, au nord de l'île, par des Indonésiens en charge de la protection de l'environnement qui ont prévenu la police.

Les autorités ont constaté la présence de deux carcasses, l'une à côté de l'autre, avec les pattes emprisonnées dans des câbles, dans une plantation du district d'Aceh Est, selon un communiqué de la police.

Quelques heures plus tard, la police a retrouvé un troisième tigre mort, 500 mètres plus loin. Ses pattes étaient aussi entravées par un câble et sa carcasse avait commencé à se décomposer.

"Notre première hypothèse est que les tigres sont morts à cause d'un piège à cochon sauvage, parce que nous les avons retrouvé les pattes prises dans des câbles épais en métal", a indiqué le responsable local de la police Hendra Sukmana dimanche soir.

Des autopsies seront menées pour confirmer la cause de leur mort.

"Nous dénonçons fermement cet incident (...) et si les examens révèlent que la mort de ces animaux protégés est causée par une action préméditée, nous réagirons sévèrement", a affirmé lundi à l'AFP le responsable de l'agence de protection de la nature d'Aceh Agus Arianto.

Les tigres de Sumatra sont une des espèces les plus menacées du monde, d'après l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui évalue à moins de 400 le nombre de ces félins encore à l'état sauvage.

Chaque année, jusqu'à une dizaine de tigres sont tués par les humains, selon le ministère indonésien des forêts, certains par empoisonnement.

Les tigres sont aussi chassés par des braconniers qui vendent certaines parties de leur carcasse en Chine notamment, où les croyances traditionnelles leurs attribuent des vertus curatives.