Troisième week-end au sommet du box-office nord-américain pour "Avengers"

Le troisième volet de la saga "Avengers" a poursuivi sa course en tête ce week-end en dominant largement le box-office nord-américain avec 61,8 millions de dollars de recettes, ce qui le fait entrer parmi les dix plus grands succès de tous les temps.

Le choc titanesque entre la collection de super-héros Marvel et le maléfique Thanos a déjà rapporté 548 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Sur ces marchés, le film est désormais en huitième position en termes de recettes, mais n'a pas encore dépassé le premier épisode de la saga, "Avengers", qui avait rapporté 623 millions de dollars en 2012.

Sur le plan mondial, en revanche, "Avengers: Infinity War" est déjà parvenu en cinquième position, avec 1,6 milliard de dollars tirés de la vente de billets, selon le site spécialisé Box Office Mojo.

Très loin derrière, la nouvelle comédie "Life of the Party" tire néanmoins son épingle du jeu et se classe en deuxième position au box-office nord-américain du week-end, avec 18,5 millions de dollars.

Elle met en scène la truculente Melissa McCarthy dans le rôle de Deanna Miles, une mère de famille qui traverse un divorce et décide de se relancer en allant finir ses études universitaires dans la même faculté que sa fille.

Dans un tout autre genre, le thriller "Breaking In", lui aussi sorti vendredi, se hisse sur la troisième marche du podium, avec 16,5 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche.

Là encore, il est question d'une mère de famille, jouée par Gabrielle Union, mais dans une situation bien différente, contrainte de s'en prendre à une bande de malfrats qui tiennent ses deux enfants en otage.

Suit la comédie "Overboard", qui a engrangé 10,1 millions de dollars pour sa deuxième semaine d'exploitation, portant son total à 29,6 millions.

En cinquième position, le film d'horreur "Sans un bruit" résiste bien et réalise encore 6,4 millions de dollars de recettes pour sa sixième semaine sur les écrans nord-américains.

Tourné, selon plusieurs médias américains, avec un budget de 17 millions de dollars, serré pour les standards de Hollywood, le film a déjà rapporté 169,5 millions aux Etats-Unis, et, selon Box Office Mojo, 269,9 millions de dollars au niveau mondial.

Voici le reste du Top 10:

6 - "I Feel Pretty": la comédie avec l'humoriste Amy Schumer a rapporté 3,7 millions de dollars ce week-end et 43,8 depuis sa sortie, il y a trois semaines.

7 - "Rampage - Hors de contrôle": 3,4 millions (89,7 en 5 semaines).

8 - "Tully": 2,2 millions de dollars (7 millions en deux semaines).

9 - "Black Panther": 1,9 million (696,2 en 13 semaines).

10 - "RBG": 1,1 million de dollars (2 en 2 semaines)