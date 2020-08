Trump a autrefois fait des dons d'argent à sa rivale Kamala Harris

(Belga) Le président américain Donald Trump a fait à deux occsions des dons d'argent à Kamala Harris, aujourd'hui opposante politique candidate à la vice-présidence, a indiqué mercredi l'entourage de la sénatrice démocrate.

Le président républicain qualifie désormais la sénatrice comme "la plus méchante" et "la plus horrible", après que celle-ci a été désignée colistière du démocrate Joe Biden lors de l'élection présidentielle du 3 novembre. En 2011 et 2013, alors que Donald Trump n'était pas encore président, il a fait don de 5.000 et 1.000 dollars pour soutenir la réélection de Kamala Harris en tant que procureure de Californie. Selon un porte-parole de Mme Harris, elle aurait à son tour donné l'argent à une organisation dédiée à l'Amérique centrale en 2015. La fille de M. Trump, Ivanka, aurait quant à elle donné 2.000 dollars à Harris en 2014, d'après les documents sur le financement des campagnes en Californie. (Belga)