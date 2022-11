Trump a déposé sa candidature formelle à l'élection présidentielle de 2024

(Belga) Donald Trump a déposé mardi auprès des autorités électorales américaines sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, peu avant d'en faire l'annonce dans un discours depuis sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

"Afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle", a déclaré l'ancien président devant ses militants. "Cela ne va pas être ma campagne, cela va être notre campagne", leur a-t-il promis. Promettant que l'Amérique était "de retour", il a dressé un tableau idyllique de son premier mandat, évoquant un pays en paix, prospère et respecté sur la scène internationale. A l'inverse, il n'a pas eu de mots assez durs pour dénoncer le bilan de son successeur, le démocrate Joe Biden. Un pays plongé dans la violence et la criminalité, où la flambée des prix étrangle les ménages américains, où des "millions" de clandestins traversent la frontière avec le Mexique, s'est-il indigné. M. Trump s'est ainsi engagé à ce que Joe Biden "ne passe pas quatre années de plus" à la Maison Blanche: "Joe Biden incarne les échecs de la gauche et de la corruption de Washington". "Donald Trump a laissé tomber l'Amérique", a répondu l'actuel occupant de la Maison Blanche dans un tweet accompagné d'une compilation de vidéos proclamant que son prédécesseur avait oeuvré à "truquer l'économie pour les riches", à "attaquer les soins de santé" et "les droits des femmes" ou encore à "choyer les extrémistes". (Belga)