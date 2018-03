Trump a félicité Roseanne Barr pour les audiences de sa série

Le président américain a appelé l'actrice Roseanne Barr pour la féliciter des audiences du nouvel épisode de sa série "Roseanne", de retour après plus de 20 ans, a déclaré jeudi la comédienne, soutien public de Donald Trump.

Diffusé sur le chaîne ABC mardi soir, le premier volet de la dixième saison de "Roseanne" a réuni 18,2 millions de spectateurs, selon l'institut Nielsen.

Aucune autre série n'a fait mieux cette saison, à part un épisode de "This is Us" sur NBC, qui avait dû son audience exceptionnelle (26,9 millions de téléspectateurs) au fait qu'il avait été diffusé immédiatement après le Super Bowl, la finale de la ligue de football américain NFL, qui avait rassemblé 103,4 millions de personnes devant leur écran.

Donald Trump a donc appelé Roseanne Barr mercredi pour la féliciter.

"Je le connais depuis de nombreuses années et il a fait beaucoup de bonnes choses pour moi", a expliqué la comédienne, qui est aussi scénariste de la série, lors de l'émission matinale "Good Morning America", sur ABC.

Elle a dit avoir eu une "conversation amicale sur le travail, la télévision et les audiences. Il comprend vraiment les audiences et comment mesurer les choses."

Donald Trump a co-produit l'émission de télé-réalité "The Apprentice", qu'il a également présenté entre 2004 et 2015. Succès d'audience, elle a même fait l'objet, en 2008, d'une déclinaison, "Celebrity Apprentice", mettant en scène des personnalités.

"C'était vraiment très très gentil de sa part de me féliciter", a déclaré Roseanne Barr.

Tout comme à l'époque de sa première diffusion, entre 1988 et 1997, "Roseanne" est l'une des rares séries à mettre en scène la classe ouvrière américaine.

Dans le premier épisode de la dixième saison, Roseanne échange avec sa soeur Jackie au sujet de l'élection présidentielle américaine de 2016 et de son soutien pour Trump.

Brouillées depuis le scrutin, car Jackie a voté pour la candidate écologiste Jill Stein et déteste Trump, les deux soeurs se réconcilient, sans pour autant se mettre d'accord politiquement.

"L'idée que les gens puissent accepter d'être en désaccord est absente aujourd'hui", a regretté Roseanne Barr lors de son interview.

Elle a dit espérer que sa série "initie des conversations polies entre les gens plutôt que de se jeter simplement de la boue" les uns sur les autres.