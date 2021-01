Trump a plus parlé avec la Corée du Nord qu'avec les Européens, déplore Charles Michel

(Belga) Le président du Conseil européen Charles Michel a déploré dimanche que l'ex-président américain Donald Trump ait "plus parlé avec la Corée du Nord qu'avec les Européens", anticipant un dialogue pas forcément toujours "convergent" mais "plus respectueux" avec son successeur Joe Biden.

"Les dernières années ont abîmé la relation entre l'Europe et les États-Unis. Ce n'est malheureusement pas une boutade, le précédent président a plus parlé avec la Corée du Nord qu'avec les Européens", a déclaré Charles Michel dans "Le Grand Rendez-vous" de la radio française Europe 1, la chaîne CNEWS et du quotidien Les Echos. "Je pense qu'avec Joe Biden on a la perspective d'un dialogue plus normal, plus respectueux. On a la perspective aussi, sur plusieurs projets importants pour nous, le climat par exemple, d'avoir une alliance objective forte", a-t-il poursuivi. "Mais en même temps, je suis très réaliste (...) L'impact sur le plan intérieur de Donald Trump n'a pas disparu avec la prestation de serment de Joe Biden" le 20 janvier, a relevé le président du Conseil européen. Le commerce, la relation avec la Chine de même "peut-être" que la régulation des grandes sociétés de l'internet (les "GAFA") sont "des sujets pour lesquels on n'aura pas spontanément des positions concordantes", a pointé Charles Michel. "Mais il y aura au moins un espace pour un dialogue, pour l'échange d'arguments, pour plus de bon sens, pour plus de rationalité", a-t-il estimé. L'UE a invité le nouveau président américain à un sommet européen extraordinaire, qui pourrait se tenir en parallèle à celui de l'Otan. Les dates restent encore à fixer et dépendront de l'évolution de la pandémie de Covid-19. (Belga)