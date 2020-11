Trump "a tort": un poids lourd du parti républicain s'oppose au milliardaire

Le sénateur républicain Mitt Romney a critiqué vendredi Donald Trump qui répète, sans preuves, que l'élection présidentielle a été marquée par des fraudes, en estimant que les propos du président sapaient les institutions et attisaient les tensions.

"Le président est dans son droit quand il demande un recomptage" des votes et "quand il appelle à une enquête sur des irrégularités présumées là où il y a des preuves", mais "il a tort de dire que l'élection a été truquée, corrompue et volée", a dit M. Romney, dont les relations avec le président sont houleuses, dans un message sur Twitter.

"Dire cela nuit à la cause de la liberté ici et à travers le monde, affaiblit les institutions qui sont au coeur de la République et enflamme de manière imprudente des passions destructrices et dangereuses", a ajouté celui qui fut par le passé candidat à la présidence des Etats-Unis.

Donald Trump a crié jeudi une nouvelle fois à la fraude, sans apporter de preuves.