Trump accuse le FBI de s'intéresser plus à l'enquête russe qu'au tireur de Floride

(Belga) Donald Trump a reproché au FBI de n'avoir pas empêché la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride, jugeant que la police fédérale américaine passait en revanche "trop de temps" sur l'enquête russe.

"Vraiment dommage que le FBI ait manqué tous les signaux envoyés par le tireur de l'école de Floride. Ce n'est pas acceptable", a tweeté le président américain. "Ils passent trop de temps à essayer de prouver la collusion russe avec la campagne Trump - Il n'y a pas de collusion. Revenez-en aux bases et rendez-nous tous fiers de vous!" a-t-il ajouté, alors même que ce n'est plus le FBI qui dirige l'enquête sur l'affaire russe depuis mai dernier. Le FBI est sous le feu des critiques après avoir reconnu qu'il avait reçu, le 5 janvier, un appel d'un proche de Nikolas Cruz, le tueur de 19 ans qui a ouvert le feu mercredi dans son ancien lycée de la ville de Parkland, faisant 17 morts. Cet appel décrivait le comportement déviant du jeune homme et ses intentions meurtrières. L'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 n'est plus dirigée par le FBI, mais par le procureur spécial Robert Mueller, nommé après le limogeage du directeur du FBI James Comey par le président américain en mai 2017. Plusieurs commissions parlementaires mènent par ailleurs leurs propres investigations sur cette affaire. L'enquête du procureur spécial Mueller touche le premier cercle de Donald Trump, qui se plaint régulièrement qu'elle entrave injustement son action politique. De nombreux proches et collaborateurs ont été interrogés, et quatre ont été inculpés pour des délits financiers ou autres. Treize Russes, dont un proche du président Vladimir Poutine, ont été inculpés vendredi par la justice américaine pour avoir favorisé la candidature de Donald Trump par des moyens déloyaux. Moscou a qualifié ces accusations de "baratin" et de "fantasme". (Belga)