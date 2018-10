Trump accuse les médias après la série de colis explosifs

(Belga) Donald Trump a accusé jeudi matin les médias d'être en "grande partie" responsables de la "colère" dans la société américaine, après que plusieurs colis explosifs ont été adressés ces derniers jours à des personnalités qui lui sont hostiles.

"Une grande partie de la colère que nous voyons aujourd'hui dans notre société est causée par le traitement intentionnellement inexact et imprécis des médias traditionnels, que j'appelle les Fake News", a tweeté le président américain. "C'est devenu si mauvais et hargneux que c'est au-delà de toute description", a-t-il ajouté. "Les médias traditionnels doivent mettre de l'ordre dans leurs affaires, VITE!" Le milliardaire républicain avait pourtant lancé la veille un appel à l'unité après l'interception de colis suspects potentiellement explosifs notamment adressés à Hillary Clinton et Barack Obama. "Dans des moments comme celui-ci, nous devons nous rassembler", avait-il déclaré depuis la Maison Blanche. "Les actes et les menaces de violence politique de quelque nature que ce soit n'ont pas leur place aux Etats-Unis". Lors d'un meeting de campagne dans le Wisconsin en soirée, Donald Trump avait de nouveau condamné l'envoi de ces colis, estimant que "tout acte ou menace de violence politique est une attaque contre notre démocratie elle-même". Mais il avait également affirmé devant ses partisans que les médias se devaient d'utiliser "un ton courtois et de cesser les hostilités sans fin et les histoires et attaques négatives constantes et souvent fausses". "Ils doivent arrêter. Nous sommes à 13 jours d'élections très, très importantes", avait-il insisté, en référence aux législatives de mi-mandat du 6 novembre.