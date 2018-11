Trump accuse son ex-avocat Cohen de mentir pour avoir une peine réduite

(Belga) Le président américain Donald Trump a accusé jeudi son ancien avocat Michael Cohen d'avoir menti lors de son audience de plaider-coupable, plus tôt dans la journée à Manhattan, afin d'obtenir une peine réduite.

"C'est une personne faible. Il essaie d'obtenir une peine réduite. Il ment donc à propos d'un projet dont tout le monde avait connaissance", a déclaré M. Trump à des journalistes depuis la Maison Blanche. Michael Cohen a affirmé jeudi matin qu'il n'avait pas dit la vérité au Congrès au sujet d'un possible investissement immobilier en Russie qui avait été envisagé par Donald Trump mais finalement abandonné début 2016. Ce nouveau rebondissement dans l'enquête russe menée par le procureur spécial Robert Mueller constitue un développement potentiellement embarrassant pour le président américain. "C'était un projet bien connu (...) Ca n'a pas duré longtemps. Je n'ai pas mené ce projet", s'est défendu le milliardaire républicain avant de s'envoler pour le G20 en Argentine. "Il n'y aurait rien eu de mal si je l'avais mené", a-t-il ajouté. "Je ne l'ai pas fait pour un certain nombre de raisons. La première, même si rien ne m'y obligeais, est que j'étais vraiment occupé à faire campagne pour la présidentielle". Objet de poursuites pénales, M. Cohen avait déjà plaidé fin août coupable de plusieurs chefs d'accusation devant les procureurs de New York. Après avoir pris ses distances avec le président américain, il coopère avec le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête russe, dont un volet porte sur des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump lors de la campagne présidentielle de 2016. (Belga)