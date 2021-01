Trump admet que c'est la fin et promet "une transition ordonnée le 20 janvier"

Donald Trump a admis tôt jeudi, après la certification par le Congrès de l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche, que sa présidence touchait à sa fin. "Même si je suis en complet désaccord avec le résultat de l'élection, et les faits me soutiennent, il y aura une transition ordonnée le 20 janvier", a-t-il écrit dans un communiqué. "Cela représente la fin de l'un des meilleurs premiers mandats présidentiels et ce n'est que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l'Amérique", a ajouté le républicain.

C'est la première fois que le président américain (qui cédera le pouvoir officiellement le 20 janvier à Joe Biden) reconnait, même à demi-mot et en estimant que les élections restent problématiques. Et cela tourne la page, en quelque sorte, de l'insurrection qui a bouleversé Washington et son capitole mercredi soir (voir le résumé de cette folle journée). Insurrection, rappelons-le, liée au fait que le Congrès devait symboliquement valider le résultat des élections, en rejetant les accusations de fraudes, et donc en confirmant la victoire de Joe Biden.

Le 20 janvier est la date de l'investiture officielle, du départ physique de Donald Trump de la maison blanche, et de la prise de fonction concrète de Joe Biden dans le bureau ovale.