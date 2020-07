Trump affirme avoir excellé dans un test cognitif et met au défi Biden de le passer

(Belga) Le président américain Donald Trump a révélé des détails d'un test cognitif dans lequel il a selon lui "excellé", comprenant une épreuve de mémoire qui, selon ses mots, a montré qu'il avait "l'endurance mentale" nécessaire pour diriger les Etats-Unis.

Révélant mercredi à la chaîne Fox TV des détails du test, il a mis au défi son rival à la présidentielle de novembre Joe Biden, face auquel il est en difficulté croissante dans les sondages, de le passer. "Les dernières questions sont beaucoup plus difficiles", a-t-il dit dans l'interview, au cours de laquelle il a mis en doute à plusieurs reprises les capacités mentales du candidat démocrate. Donald Tump a indiqué que le test comprenait par exemple "une question de mémoire". "Ils vous disent de répéter des mots: personne, femme, homme, caméra, télé. J'ai dit oui, c'est personne, femme, homme, caméra, télé". "Puis dix, quinze, vingt minutes plus tard, ils vous disent: 'vous vous souvenez de cette première question? Répétez' ". "Et vous y allez: personne, femme, homme, caméra, télé". "Et ils disent: c'est formidable, comment avez-vous fait cela?" "Je le fais parce que j'ai une bonne mémoire", a ajouté Donald Trump. "Parce que je suis là, cognitivement." M. Trump, âgé de 74 ans, a mis au défi Joe Biden, 77 ans, de passer ce test. "Vous avez besoin d'endurance physique", a-t-il dit. "Vous avez besoin d'endurance mentale (...) vous devez être vif. Le président Xi est vif, le président Poutine est vif, Erdogan est vif." L'interview a rapidement été tournée en ridicule sur les réseaux sociaux. "Sérieusement, je n'arrive pas à maintenir la cadence", a tweeté l'humoriste Sarah Cooper, devenue célèbre avec des parodies de Donald Trump. Elle avait déjà refait une interview récente du président sur Fox News, dans laquelle il expliquait avoir "cartonné" dans un test cognitif, montrant la preuve de sa réussite au test: une page d'un livre de coloriage. (Belga)