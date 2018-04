Trump affirme que l'Otan aide "plus" les Européens que les Etats-Unis

(Belga) L'Otan aide "plus" les Européens que les Américains, a affirmé vendredi Donald Trump lors d'une conférence de presse avec la chancelière allemande Angela Merkel.

"L'Otan est fantastique, mais elle aide plus l'Europe qu'elle nous aide", a déclaré le président américain alors que se tenait vendredi à Bruxelles une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres du traité de l'Atlantique nord, cible des critiques de Donald Trump. Le locataire de la Maison Blanche exige notamment que ses alliés de l'Otan augmentent leur participation financière. "Les autres pays devraient payer plus. Je ne parle pas que de l'Allemagne. Les autres pays devraient payer plus. Nous protégeons l'Europe, et cependant nous payons bien plus que tout le monde", a affirmé Donald Trump. Le président républicain a notamment appelé les pays membres du traité de l'Atlantique nord, créé en 1949 sous l'égide des Etats-Unis, à respecter leur engagement, pris en septembre 2014, d'allouer 2% de leur PIB à leur défense. Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a délivré le même message vendredi à Bruxelles. L'Article 5 du traité fondateur de l'Alliance atlantique, qui prévoit que les pays membres volent au secours d'un allié en cas d'agression, n'a été invoqué qu'une seule fois dans l'Histoire: après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. (Belga)