Trump annonce la nomination de Mick Mulvaney comme chef de cabinet par intérim

(Belga) Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi, après plusieurs jours de spéculations, le nom de son nouveau chef de cabinet par intérim en lieu et place de John Kelly: Mick Mulvaney, l'actuel directeur du budget à la Maison Blanche.

"Je suis heureux d'annoncer que Mick Mulvaney, le directeur du budget à la Maison Blanche, sera nommé chef de cabinet par intérim de la Maison Blanche, pour remplacer le général John Kelly qui a servi notre pays avec distinction", a tweeté M. Trump. "J'ai hâte de travailler avec lui lorsqu'il occupera son nouveau poste pendant que nous continuons à RENDRE A L'AMERIQUE SA GRANDEUR!", a ajouté le président, rappelant que John Kelly ne quitterait son poste qu'à la fin de l'année. M. Kelly "est un GRAND PATRIOTE et je veux le remercier personnellement pour son engagement!", a-t-il dit. Le président avait annoncé la semaine dernière le départ de John Kelly, son plus proche conseiller, apportant une nouvelle touche à la remise à plat de son équipe dans un contexte troublé par l'enquête russe et avant l'élection de 2020. Les recherches pour un chef de cabinet, poste traditionnellement prestigieux mais pour lequel les poids lourds ne se sont pas bousculés tant les tensions à la Maison Blanche sont flagrantes, ont été difficiles. Fait rare, le président américain a annoncé le départ de John Kelly, général des Marines à la retraite avec lequel ses relations se sont dégradées au fil des mois, avant même d'avoir trouvé son successeur. Le "chief of staff", ou secrétaire général de la Maison Blanche, est un homme-clé de la présidence américaine. Il est le bras droit du président et le coordonnateur de l'action de l'administration. Malgré les compliments adressés à John Kelly, Donald Trump laissait toutefois entendre depuis des semaines qu'il n'était pas entièrement satisfait de lui. "Il y a certaines choses qu'il fait que j'aime beaucoup et certaines choses qu'il fait que je n'aime pas", déclarait-il mi-novembre. "A un moment, il voudra partir". Avant de devenir le principal conseiller de Donald Trump à la Maison Blanche en juillet 2017, M. Kelly avait occupé le poste de ministre de la Sécurité intérieure pendant les six premiers mois de la présidence. Pour remplacer John Kelly, les médias américains avaient évoqué avec insistance le nom de Nick Ayers, actuel chef de cabinet du vice-président Mike Pence, un jeune stratège politique républicain de 36 ans au profil radicalement différent de celui de John Kelly. Le nom de Jared Kushner, gendre et proche conseiller du président, a également été mentionné. (Belga)