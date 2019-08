Trump annonce le retrait de son candidat pour diriger le renseignement national

(Belga) Donald Trump a annoncé vendredi le retrait de son candidat pour la direction du renseignement national, John Ratcliffe, un élu fidèle mais peu expérimenté dont le choix avait fait craindre une politisation de décisions liées à la sécurité nationale.

"Notre grand élu républicain John Ratcliffe est traité de manière très injuste par les grands médias bidon. Plutôt que de subir des mois de calomnies, j'ai expliqué à John à quel point ce serait terrible pour lui et sa famille d'avoir affaire à ces gens-là. John a donc décidé de rester au Congrès", a tweeté le président américain, en saluant son travail "extraordinaire". M. Trump a précisé qu'il allait révéler le nom de son nouveau candidat "sous peu". L'actuel directeur du renseignement national, Dan Coats, quittera ses fonctions le 15 août après deux ans à ce poste qui coordonne les activités de la CIA, de la NSA et des 15 autres services de renseignement américains. Pendant ce mandat, M. Trump a fréquemment ignoré l'avis de M. Coats et l'a tenu à l'écart de certains dossiers, notamment des relations avec la Russie. Le choix de John Ratcliffe, ancien maire d'une banlieue aisée de Dallas, au Texas, et procureur fédéral pendant tout juste un an, en 2007, avait été critiqué notamment par des démocrates, en raison du manque d'expérience de l'élu. Le rôle du directeur du renseignement national est d'établir des priorités parmi les menaces auxquelles le pays est confronté. Toutes les personnes ayant occupé ce poste jusque-là ont été d'anciens diplomates versés dans les questions de sécurité nationale, des militaires à la retraite, des anciens responsables du Pentagone ou des directeurs d'agences de renseignement. (Belga)