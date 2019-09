Trump annonce un renforcement de la présence militaire américaine en Pologne

(Belga) Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis allaient renforcer leur présence militaire en Pologne, tout en assurant que cela ne reflétait pas une volonté de contrer une menace russe.

Lors d'une rencontre avec le président polonais Andrzej Duda en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le président américain a précisé que la Pologne paierait pour cette présence renforcée, fidèle à son insistance pour que les alliés des Etats-Unis au sein de l'OTAN contribuent plus au financement de leur protection. "Nous allons y envoyer des soldats", a déclaré Trump. Les Polonais "vont nous construire des installations dont je suis sûr qu'elles seront magnifiques", a-t-il indiqué. "C'est eux qui paieront l'intégralité des dépenses". Trump a donné peu de détails sur l'ampleur de ce déploiement, annoncé dans le cadre d'une Déclaration commune pour avancer la coopération en matière de défense, signée par MM. Trump et Duda lors de cette rencontre. L'accord stipule que le nombre actuel de 4.500 soldats américains présents en Pologne va être augmenté de 1.000 soldats supplémentaires. Les effectifs supplémentaires viendront "le plus probablement" d'autres bases américaines en Europe, selon Donald Trump. Interrogé par des journalistes à savoir si le renforcement de la présence américaine en Pologne visait à contrer la Russie, Trump a répondu: "Non, je ne pense pas ça du tout". Il a indiqué avoir approuvé ces soldats supplémentaires renforcement en raison de ses bonnes relations avec le président polonais, "que j'apprécie, que je respecte". (Belga)