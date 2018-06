Trump annoncera son candidat pour la Cour suprême le 9 juillet

(Belga) Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il révélerait le nom de son candidat pour le neuvième siège crucial de la Cour suprême le 9 juillet, en affirmant qu'il pourrait nommer une femme.

"J'ai réduit à environ cinq" le nombre de choix potentiels, parmi lesquels figurent deux femmes, a dit le président américain aux journalistes à bord d'Air Force One, en précisant qu'il s'entretiendrait avec un ou deux d'entre eux ce week-end et qu'il ne leur demanderait pas leur position sur le droit à l'avortement. "C'est un groupe de juges très talentueux, brillants, conservateurs pour la plupart", a-t-il déclaré. "Ils me plaisent tous". Après les visites attendues ce week-end, le processus de sélection commencera à plein à partir de lundi, a-t-il expliqué. Au total, "je m'entretiendrai probablement avec six ou sept" personnes, a poursuivi Donald Trump. Mariage homosexuel, discriminations raciales, peine de mort, controverses électorales, port d'arme, poids des syndicats: la Cour suprême tranche les plus grands débats de société aux Etats-Unis. La bataille s'annonce féroce au Sénat, qui devra ensuite confirmer son choix par un vote à l'automne. Les républicains n'y détiennent qu'une très courte majorité face à l'opposition démocrate qui redoute de voir basculer fermement du côté conservateur la haute cour. Il s'agit de remplacer le juge Anthony Kennedy, qui a annoncé mercredi qu'il prendrait sa retraite. Nommé en 1987 par Ronald Reagan, il a souvent joué un rôle d'arbitre entre quatre sages progressistes et quatre conservateurs. D'où l'importance cruciale du choix du nouveau juge. Interrogé vendredi sur l'arrêt Roe v. Wade qui a légalisé l'avortement en 1973 dans tous les Etats-Unis, Donald Trump a affirmé, à propos de ses entretiens à venir: "Je ne leur poserai pas cette question". Parmi les candidats pressentis, le sénateur républicain de l'Utah, Mike Lee, âgé de 47 ans, apparaît comme l'un des favoris. (Belga)