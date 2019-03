Trump assure qu'il n'est "pas pressé" de conclure un accord commercial avec la Chine

(Belga) Le président Donald Trump a affirmé mercredi qu'il n'était "pas pressé" du tout de conclure un accord commercial avec la Chine ajoutant qu'il voulait avant tout "un bon accord".

"Si ce n'est pas un bon (accord) nous ne conclurons pas d'entente", a-t-il indiqué lors d'une déclaration à la Maison Blanche, estimant toutefois qu'il y avait "de très bonnes chances" que les deux pays parviennent à un accord. La veille, son négociateur en chef, Robert Lighthizer, représentant américain au Commerce (USTR), avait affirmé devant une commission du Sénat que les pourparlers commerciaux en étaient à leurs "dernières semaines". "Nous ne pouvons prédire le succès à ce stade, mais nous travaillons intensément", avait-il ajouté. Huit mois après le début de leur guerre commerciale, les responsables américains et chinois ont alterné entre optimisme et mises en garde sur les objectifs à atteindre. Les deux camps se sont infligé mutuellement des droits de douane sur plus de 360 milliards de dollars de marchandises échangées. Les États-Unis cherchent à réduire leur déficit commercial avec Pékin en demandant à la Chine d'acheter davantage de marchandises américaines mais aussi d'opérer des réformes structurelles concernant les transferts forcés de technologie ou la protection des droits de propriété intellectuels. Le président Trump avait d'abord fixé la date limite du 1er mars pour alourdir encore les taxes douanières si un accord n'était pas atteint, mais il a ensuite levé cet ultimatum devant la complexité des discussions. M. Trump a ensuite laissé entendre qu'un "sommet pour signer" l'accord serait possible avec le président chinois Xi Jinping à la fin du mois, une échéance qui n'a pas été confirmée par la Maison Blanche.