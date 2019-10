Trump assure que les Etats-Unis n'ont pas "abandonné" les Kurdes

(Belga) Le président américain Donald Trump a assuré mardi que les Etats-Unis n'avaient pas "abandonné" les Kurdes de Syrie, deux jours après avoir annoncé le retrait de troupes américaines de secteurs proches de la frontière turque.

"Nous sommes en train de quitter la Syrie mais nous n'avons absolument pas abandonné les Kurdes qui sont des gens formidables et de merveilleux combattants", a tweeté M. Trump. "Nous aidons les Kurdes financièrement (et en leur fournissant des) armes", a-t-il ajouté. Le locataire de la Maison Blanche a annoncé dimanche le retrait de troupes américaines de secteurs proches de la frontière turque, dans le nord de la Syrie, semblant donner le feu vert à une opération militaire contre les forces kurdes, alliées de Washington dans la lutte antidjihadiste. Depuis cette annonce, il a multiplié les déclarations confuses, voire contradictoires sur ce dossier, passant tour à tour des menaces aux propos conciliants vis-à-vis d'Ankara. "Si la Turquie fait quoi que ce soit dont j'estime, dans ma grande et inégalable sagesse, que cela dépasse les bornes, je détruirai et anéantirai complètement l'économie de la Turquie", a-t-il tweeté lundi. (Belga)