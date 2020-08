Trump convaincu que ses autographes se revendent à prix d'or: "Vendez-le sur eBay, vous aurez 10.000 dollars" (vidéo)

Le président américain Donald Trump s'est rendu en Louisiane et au Texas, Etats frappés la semaine dernière par Laura, un ouragan aux vents très violents mais qui a causé beaucoup moins de dégâts et de victimes que l'ouragan Katrina il y a 15 ans.



Donald Trump, qui portait une casquette rouge marquée "USA", a d'abord atterri à Lake Charles, une ville de 80.000 habitants où se trouvent plusieurs raffineries non loin de la côte du golfe du Mexique. Sans porter de masque, alors que l'épidémie de coronavirus est toujours en cours aux Etats-Unis, il a visité un quartier où des arbres étaient abattus et des maisons endommagées, ainsi qu'un entrepôt.

Si je mets votre nom, il perd beaucoup de valeur

Après une réunion avec les responsables locaux, le président s'est adonné à une séance d'autographes. "Vendez-ça ce soir sur eBay, vous aurez 10.000 dollars", a-t-il lancé. "Qui va obtenir celui-ci", nargue-t-il. Avant d'ajouter: "Si je mets votre nom, il perd beaucoup de valeur". Il semblerait que le président, officiellement en course pour un second mandat, ait quelque peu surestimé la valeur de ses biens. Sur eBay, le prix des autographes peine à atteindre les 1.000 dollars.