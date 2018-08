Trump attaque frontalement un journaliste derrière le scandale du Watergate

(Belga) Donald Trump s'est attaqué mercredi à Carl Bernstein, un des journalistes à l'origine des révélations sur le scandale du Watergate, qui ont poussé le président Nixon à la démission en 1974, reprochant à ce grand nom du journalisme "d'inventer des histoires".

"On se moque à travers tout le pays de Carl Bernstein le négligé, un homme qui vit dans le passé et pense comme un vieux dépravé, inventant histoire après histoire! Fake News", a écrit le président américain dans la soirée sur Twitter. Carl Bernstein, symbole du journalisme d'investigation, travaillait pour le Washington Post avec son compère Bob Woodward en 1972 quand les deux hommes ont mis au jour les ramifications d'une affaire d'espionnage du parti démocrate, connue sous le nom de Watergate. Leurs révélations ont par la suite contraint Richard Nixon à démissionner. Carl Bernstein, qui continue de travailler à 74 ans, s'est attiré les foudres du président à cause d'un article récent de CNN auquel il a contribué. CNN affirmait le mois dernier que Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump, était prêt à témoigner que le milliardaire républicain avait eu connaissance, avant sa tenue, d'une réunion entre son fils et une responsable russe qui affirmait avoir des informations compromettantes sur sa rivale Hillary Clinton. Cette réunion, qui a eu lieu en juin 2016 à New York, a fait couler beaucoup d'encre. D'autant plus qu'une des sources de CNN, l'avocat de Michael Cohen, s'est rétractée. "Ne vous y trompez pas M. le président, nous ne mentons pas. Nous rapportons des informations. Et quand des gens au pouvoir mentent, nous le rapportons. CNN soutient son travail et ses journalistes", a réagi la chaîne, toujours sur Twitter. Dans moins de deux semaines doit également sortir un livre de Bob Woodward qui passe à la loupe le début de mandat de Donald Trump. La Maison Blanche se prépare à la sortie de cet ouvrage écrit par le journaliste à l'origine du plus gros scandale politico-judicaire de l'histoire du pays et qui contient selon son éditeur des "détails sans précédent" sur la présidence Trump.