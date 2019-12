Trump bat un record de popularité à quelques jours de sa mise en accusation

(Belga) La semaine de Donald Trump ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices, avec une mise en accusation quasi-certaine au Congrès, mais le président américain pourra se satisfaire d'une cote de popularité record dans le dernier sondage de l'université Quinnipiac, publié lundi.

"A quelques jours d'un vote historique sur l'+impeachment+ à la Chambre des représentants, le président Donald Trump a obtenu sa meilleure cote de popularité de tous les temps", avec 43% d'opinions favorables contre 52% d'opinions négatives, écrit l'université Quinnipiac, qui réalise régulièrement ce type d'enquêtes. Malgré ce nouveau record, à quelques jours d'un vote qui pourrait faire de lui le troisième président de l'histoire à être mis en accusation au Congrès, la cote de popularité de M. Trump reste plus basse que celle de la plupart de ses prédécesseurs à ce moment de leur mandat. L'université rappelle toutefois que le 23 octobre, avant le début des auditions publiques dans le cadre de l'enquête en destitution le visant, la cote de popularité de Donald Trump était plus basse, à 38% d'opinions favorables. Le 10 décembre, 41% des Américains sondés approuvaient l'action de l'ex-homme d'affaires new-yorkais à la tête du pays. La cote de popularité est aussi une affaire d'affiliation politique, les républicains approuvant à 92% l'action du président selon ce dernier sondage. Chez les démocrates, ils ne sont que 4% à se déclarer favorable à Donald Trump. Ce record devrait satisfaire le camp du républicain, qui espère que le processus long et complexe de la destitution finira par lasser les Américains qui sont appelés à se rendre aux urnes en novembre 2020. L'ex-magnat de l'immobilier lui-même ne cache pas sa stratégie. "On dirait que c'est une bonne chose pour moi", a déclaré le président vendredi, après l'approbation en commission de deux chefs d'accusation le visant, en assurant que sa cote de popularité "crevait le plafond". Ce sondage de la Quinnipiac University a été réalisé du 11 au 15 décembre 2019 par téléphone, auprès de 1.390 électeurs et comprend une marge d'erreur de 2.6 points. (Belga)