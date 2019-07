Trump compte garder une "très forte" présence du renseignement en Afghanistan

(Belga) Donald Trump a affirmé dans une interview diffusée lundi qu'il comptait garder une "très forte" présence du renseignement en Afghanistan après un retrait des troupes américaines, en qualifiant ce pays de "Harvard pour terroristes".

"J'aimerais (pouvoir) juste partir" d'Afghanistan, a dit le président américain à Fox News. "Le problème, c'est que ça semble être un laboratoire pour terroristes. Je l'appelle le Harvard pour terroristes", a-t-il ajouté. Même après un retrait des troupes américaines, "je garderais une très forte (présence) du renseignement là-bas (...). Nous allons laisser un renseignement très fort, bien plus (fort) que ce que vous imagineriez normalement, parce que c'est très important", a-t-il poursuivi. Les propos de M. Trump sont diffusés au moment où des discussions entre responsables afghans et des talibans ont été annoncées pour dimanche, pour tenter une nouvelle fois de parvenir à un règlement politique et mettre fin à la présence militaire américaine en Afghanistan. (Belga)