Trump contaminé: les réseaux sociaux entre sympathie et ironie

"Vous pensez encore que c'est un +canular des démocrates+?": sur Instagram, Twitter, Facebook ou TikTok, les internautes rappelaient allègrement vendredi les remarques dédaigneuses du président américain face à la maladie qui le touche désormais.

Les marques de sympathie et de prières affluaient également.

Même la présentatrice de la chaîne MSNBC Rachel Maddow, qui critique vertement Donald Trump tous les soirs, a appelé les croyants à prier pour "un rétablissement rapide et complet" du président et de sa femme.

"Ce virus est horrible et impitoyable - on ne peut le souhaiter à personne", a-t-elle écrit sur Twitter.

Sur Facebook, où Donald Trump a plus de 31 millions d'abonnés, un internaute assurait "prier afin que notre seigneur place notre président et sa gentille famille sous son sceau protecteur et les protège de toutes les forces diaboliques".

Un autre utilisateur y déplorait: "Pourquoi vous mettez-vous en quarantaine? VOUS avez dit que c'était un canular".

La nouvelle a en tout cas largement circulé: le tweet de Donald Trump annonçant que sa femme Melania et lui ont été testés positifs au Covid-19 bat des records d'audience avec près d'un million et demi de likes et plus de 800.000 retweets.

C'est de très loin, au moins sur les 600 derniers, son tweet le plus "liké" et partagé, selon TruthNest, un site spécialisé dans les statistiques sur Twitter.

- Karma -

L'actrice Padma Lakshmi fait partie de celle ayant relayé le message du président, en l'accompagnant simplement du mot "karma", puis en reprenant la phrase que M. Trump avait lui-même utilisé pour commenter le nombre de morts liés à la pandémie: "C'est comme ca" ("it is what it is").

Plusieurs "TikToker" ont célébré la nouvelle par une petite danse ou ont reposté la vidéo de Donald Trump raillant, lors du récent débat présidentiel, son opposant Joe Biden car il porte régulièrement "le plus gros masque que j'aie jamais vu".

Sur le compte @saintswante, deux jeunes femmes tout sourire ont repris, devant un bandeau de télévision annonçant le test positif du président, une chanson de la comédie musicale "Chicago" avec les paroles: "Il l'a bien cherché, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même".

Plus acerbe, @iamKimRL a écrit sur Twitter: "il semblerait bien que RGB (la populaire juge progressiste de la Cour suprême récemment décédée, NDLR) a plaidé avec succès son premier cas devant Dieu".

L'actrice et militante Sophia Bush a partagé sur le réseau social: "Vous pensez encore que c'est un +canular des démocrates+? Vous allez encore vous moquer des gens qui portent des masques? Êtes-vous désolé d'avoir menti aux Américains pendant des mois?"

"Ah MAINTENANT ça s'appelle le Covid, ok", a réagi @SuzyNakamura en retweetant le message du président qui très souvent ne parle pas du Covid-19 mais du "virus chinois".

Sur internet circulaient aussi plusieurs memes montrant le président buvant de la javel, allusion à une conférence de presse où il avait semblé envisager la possibilité de soigner le Covid-19 par injection de désinfectant.

D'autres se moquaient de la propension du locataire de la Maison blanche à se vanter d'être le meilleur en tout.

Imitant la gestuelle et la voix du président sur TikTok, le détenteur du compte @thereal_nrp s'est amusé: "On va se mettre en quarantaine comme jamais personne ne l'a fait avant".

Certains s'interrogent sur la suite.

Vêtu d'un T-shirt de superman, @patrickloller ne voit pas de quoi se réjouir: "s'il survit, il va être insupportable, et s'il décède (...) alors il va passer pour un martyr et, oh non, (le vice-président) Pence n'est pas beaucoup mieux".

L'actrice Alyssa Milano, qui a elle-même contracté le virus au printemps et dit sur Twitter en souffrir encore, rappelait simplement les principes de précaution.

"Je peux honnêtement dire que je ne souhaiterais pas ce virus à mon pire ennemi. S'il-vous-plait, portez un masque".