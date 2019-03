Trump dénonce "l'horrible massacre dans des mosquées" en Nouvelle-Zélande

(Belga) Le président américain Donald Trump a condamné vendredi "l'horrible massacre dans des mosquées" en Nouvelle-Zélande, dénonçant la mort "insensée" de 49 "innocents" après les attaques commises contre deux mosquées à Christchurch.

"Mes plus sincères condoléances et mes meilleures pensées vont au peuple de Nouvelle-Zélande après l'horrible massacre dans des mosquées. Quarante-neuf personnes sont mortes de manière si insensée, avec tant d'autres gravement blessées", a-t-il écrit sur Twitter. "Les États-Unis se tiennent aux côtés de la Nouvelle-Zélande." La Maison Blanche, par la voix de sa porte-parole Sarah Sanders, a également "fermement condamné" un "acte de haine brutal", et assuré sa "solidarité avec le peuple de Nouvelle-Zélande et leur gouvernement", dans un communiqué. (Belga)