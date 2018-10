Trump dépêche un conseiller à Moscou pour poursuivre son dialogue controversé avec Poutine

(Belga) Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump va se rendre samedi en Russie pour "poursuivre" le dialogue controversé entamé en juillet entre le président des Etats-Unis et son homologue russe Vladimir Poutine.

"Je me rends demain à Moscou pour rencontrer de hauts responsables russes, dont le ministre de Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le secrétaire du Conseil de sécurité Nikolaï Patrouchev, afin de poursuivre les discussions entamées à Helsinki entre nos deux pays", a déclaré vendredi John Bolton sur Twitter. Mi-juillet, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont retrouvés à Helsinki pour leur premier sommet bilatéral. Le président américain avait promis avant son élection de renouer de meilleures relations avec la Russie, mais n'y était pas encore parvenu en raison notamment des soupçons de collusion entre son équipe de campagne et le Kremlin. Désireux de tourner cette page, il s'était montré extrêmement conciliant à l'égard de son homologue russe lors de leur conférence de presse commune dans la capitale finlandaise. Cette attitude lui a valu un déluge de critiques virulentes à Washington, y compris au sein de son propre camp républicain qui compte de nombreux "faucons" lorsqu'il s'agit des relations américano-russes. Depuis, l'administration républicaine a redoublé d'efforts pour afficher sa fermeté à l'égard de Moscou et les relations entre les deux grandes puissances sont de nouveau au plus bas. Un deuxième sommet entre les deux dirigeants, initialement envisagé aux Etats-Unis cet automne, a finalement dû être repoussé à l'année prochaine. Officiellement, il s'agit d'attendre la fin de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans les élections américaines de 2016 et sur ces soupçons de collusion. "Le président pense que la prochaine rencontre bilatérale avec le président Poutine devrait avoir lieu une fois que la chasse aux sorcières sur la Russie sera terminée, nous avons donc décidé qu'elle aurait lieu l'année prochaine", avait expliqué John Bolton fin juillet. Vendredi, il n'a pas précisé si son voyage devait permettre d'organiser un tel sommet en 2019. (Belga)