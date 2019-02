Aux Etats-Unis, le président américain Donald Trump a prononcé mardi le traditionnel discours sur l'état de l'Union. Trump a évidemment insisté sur son projet de mur à la frontière mexicaine et il a repris son leitmotiv "redonner sa grandeur à l'Amérique". Alors comment analyser ces propos? Et surtout que faut-il retenir de ce discours annuel? L'analyse de Roberto De Primis, expert des USA, au micro de notre journaliste Eric Poncelet.

"Il continue sur sa lancée", a expliqué Roberto De Primis, expert en relations internationales et spécialiste des Etats-Unis, au micro de notre journaliste Eric Poncelet. "D'une certaine manière, Donlad Trump est en train de chercher à fortifier son électorat. L'électorat qui l'a mis à la Maison Blanche en 2016. Au lieu d'élargir son électorat et d'essayer d'aller voir vers les démocrates et une autre partie de l'électorat républicain, il continue à fortifier un électorat qui veut un président fort, qui veut un mur à la frontière même si ce n'est pas défendu par tout le camp républicain. Donald Trump considère qu'il est déjà en campagne électorale pour les élections en 2020 et continue à marteler ses idées de campagne: le mur à la frontière avec le Mexique, renforcer les troupes qui patrouillent à la frontière et des nouvelles lois sur l'immigration aux Etats-Unis".