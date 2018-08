Trump dit avoir autorisé le personnel de la Maison Blanche à coopérer avec Mueller

(Belga) Le président Donald Trump a déclaré samedi qu'il avait autorisé l'avocat de la Maison Blanche Don McGahn et d'autres membres du personnel de la présidence à "coopérer entièrement" à l'enquête sur les soupçons de collusion entre sa campagne et la Russie.

L'annonce de M. Trump sur Twitter est intervenue après la publication d'une information du New York Times selon laquelle M. McGahn a "largement coopéré" avec l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller, lors d'au moins trois entretiens avec des enquêteurs d'une durée totale de 30 heures. "J'ai permis à l'avocat de la Maison Blanche Don McGahn, et à tous les autres membres du personnel de la Maison Blanche, de coopérer entièrement avec le procureur spécial", a tweeté M. Trump. "En outre, nous avons livré immédiatement plus d'un million de pages de documents. Ce qu'il y a de plus transparent dans l'Histoire. Pas de Collusion. Pas d'Obstruction. Chasse aux sorcières!", a ajouté le président. M. Trump nie depuis le début les accusations, portées par ses adversaires, de collusion de son équipe de campagne de 2016 avec des responsables russes et d'obstruction à la justice. Il considère l'enquête du procureur spécial comme une machination contre sa présidence et appelle à ce qu'elle prenne fin. Selon le New York Times, qui dit s'appuyer sur de nombreuses sources dont des responsables anciens et actuels, M. McGahn a fourni "des comptes rendus détaillés" d'épisodes relatifs à la question de savoir si M. Trump a cherché à faire obstruction à la justice. Toujours d'après le quotidien, les déclarations de M. McGahn auraient porté sur des tentatives présumées de M. Trump de limoger M. Mueller et sur les déclarations et actions du président lorsqu'il a renvoyé le directeur du FBI James Comey. Le tweet de M. Trump indiquant qu'il a autorisé M. McGahn à coopérer sans réserve intervient alors que le New York Times doutait que le président soit informé du niveau de coopération de cet avocat. Le journal soulignait qu'il était rare qu'un avocat soit aussi ouvert avec les enquêteurs. (Belga)