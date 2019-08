Trump dit envisager d'imposer un embargo au Venezuela

Le président américain Donald Trump a laissé entendre jeudi qu'il pourrait imposer un embargo au Venezuela, dont les Etats-Unis contestent la légitimité du gouvernement dirigé par le président Nicolas Maduro.

M. Trump a très brièvement évoqué cette éventualité au milieu d'une série de questions-réponses avec la presse dans les jardins de la Maison Blanche.

"Envisagez-vous un embargo ou un isolement du Venezuela compte tenu du niveau d'implication de la Russie, de la Chine et de l'Iran?", lui a demandé un journaliste.

"Oui, je l'envisage", a répondu le président Trump, sans donner davantage de détails, avant de se diriger vers son hélicoptère.

Les Etats-Unis, suivis depuis par une cinquantaine de pays, ont été les premiers en début d'année à reconnaître comme président par intérim le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido.

Washington a imposé en avril un embargo pétrolier au Venezuela pour accentuer la pression sur Nicolas Maduro et le contraindre à quitter le pouvoir.

Mais après six mois de crise politique, le président socialiste --notamment soutenu par son armée, la Russie et la Chine-- est toujours là, et l'opposition n'arrive plus à mobiliser la foule des débuts malgré les graves difficultés économiques et sociales que connaît le pays.

Les Etats-Unis appliquent depuis 1962 un embargo économique contre Cuba, autre soutien de M. Maduro.