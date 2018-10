Trump dit être moins fan de Taylor Swift, qui soutient des démocrates

Le président américain Donald Trump a indiqué lundi qu'il aimait la musique de la popstar Taylor Swift "environ 25% de moins", à la suite du soutien apporté par la chanteuse à des candidats démocrates au Congrès.

La jeune femme a fait savoir dimanche sur son compte Instagram --suivi par 112 millions de personnes-- que lors des élections de mi-mandat, le 6 novembre, elle allait voter dans l'Etat du Tennessee "pour Phil Bredesen au Sénat et Jim Cooper à la Chambre des représentants", des candidats démocrates.

Celle qui explique s'être jusqu'alors montrée "réticente" à l'idée de partager ce type d'opinions a également critiqué Marsha Blackburn, actuellement représentante républicaine du Tennessee à la Chambre des représentants et candidate à un poste au Sénat en novembre.

Interrogé lundi par la presse à la Maison Blanche sur cette prise de position, le président américain a répondu qu'il était "sûr" que Taylor Swift ne connaissait "rien" au sujet de Mme Blackburn.

"Disons que j'aime la musique de Taylor environ 25% de moins désormais, OK?", a ajouté le milliardaire, qui semblait bien apprécier la chanteuse au vu de plusieurs tweets ces dernières années.

"Heureux d'apprendre que @taylorswift13 va co-animer l'émission spéciale des nominations aux Grammy le 12 mai. Taylor est formidable!", avait-il posté en octobre 2012.

En août de cette même année, il s'était adressé à elle directement: "Merci pour cette jolie photo-- vous êtes formidable!".

Dans son message dimanche, la chanteuse de 28 ans a relevé que Marsha Blackburn avait "voté contre l'égalité salariale" entre les hommes et les femmes. Mais aussi "contre la reconduction du +Violence Against Women Act+, qui vise à protéger les femmes contre les violences conjugales, le harcèlement" et le viol.

La superstar a gagné en 2017 un procès contre David Mueller, un DJ qu'elle accusait d'agression sexuelle.