Trump dit qu'il aurait voulu se mêler à la foule le jour de l'assaut du Capitole

(Belga) Même s'il a "détesté" voir les violences commises durant l'assaut du Capitole, l'ancien président Donald Trump a déclaré qu'il aurait souhaité pouvoir se mêler le 6 janvier 2021 à la foule venue dénoncer le résultat de la présidentielle qui a hissé Joe Biden au pouvoir.

"Le Secret Service m'a dit que je ne pouvais pas y aller. Sinon, j'y serais allé sans hésiter", a déclaré l'ancien président dans une interview au Washington Post, publiée jeudi. Lors de cette froide journée de janvier 2021, des milliers de partisans du milliardaire républicain s'étaient réunis à Washington pour dénoncer de supposées "fraudes" à l'élection de novembre 2020, qui avait privé Donald Trump d'un second mandat. "Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais" la défaite, avait lancé le président de l'époque à une marée humaine agitant des drapeaux "Trump 2020". "La foule était bien plus grande que je n'aurais pu l'imaginer", s'est remémoré le président auprès du quotidien américain. Après avoir écouté Donald Trump, des milliers de manifestants s'étaient mis en route vers le Congrès américain, où des élus certifiaient formellement la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Cherchant à perturber cette séance, des centaines de partisans du président avaient forcé l'entrée du Capitole, provoquant un chaos sans nom. "J'ai détesté voir ça, j'ai détesté le voir", a déclaré Donald Trump au Washington Post à propos de ces violences. "J'ai dit: 'Il faut que quelqu'un s'en occupe', et je suis parti du principe que quelqu'un s'en occupait", a-t-il ajouté, imputant ces troubles à la mauvaise gestion des événements par la maire de Washington Muriel Bowser et la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Le rôle de Donald Trump et de son entourage dans l'organisation des événements du 6 janvier 2021 fait l'objet d'une enquête parlementaire. (Belga)